В окупованому Криму готуються до НС через дефіцит прісної води

Як передає "Крыминформ", сьогодні було опубліковано відповідне розпорядження окупаційної "влади".

"Ввести в Республіці Крим режим підвищеної готовності органів управління та сил територіальної підсистеми попередження та ліквідації НС у зв'язку із загрозою надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня реагування", – йдеться у документі за підписом самозваного "голови" Криму Сергія Аксьонова.

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Для координації дій створюється міжвідомчий штаб, завданням якого є вирішення проблеми забезпечення питних і господарсько-побутових потреб населення Керчі, Феодосії та Ленінського району.

Як відзначає окупаційна "влада" Криму, дефіцит пов'язаний з припиненням подачі води Україною з річки Дніпро по Північно-Кримському каналу у наливні водосховища в 2014 році.

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