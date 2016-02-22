Росія відпрацювала елементи майбутньої гібридної війни проти України під час агресії щодо Грузії - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Скібіцький підкреслив, що збройна агресія Росії проти України була заздалегідь спланованою та ретельно підготованою операцією.

"Фактично, її підготовка розпочалася одразу після розпаду Радянського Союзу", - сказав він.

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За його словами, серйозним тестом для міжнародної спільноти щодо можливості порушення Росією принципів і норм міжнародного права стала російська збройна агресія проти Грузії у 2008 році.

Скібіцький підкреслив, що "агресивна спрямованість зовнішньої політики на пострадянському просторі не отримала належної оцінки з боку західного демократичного світу, а реакція міжнародної спільноти на російську агресію була непропорційно слабкою".

"Саме під час агресії Російської Федерації проти Грузії відпрацьовувалися у повному обсязі всі елементи майбутньої гібридної війни проти України. Від створення пропагандистського образу ворога серед російського населення до нейтралізації втручання країн заходу за рахунок проведення так званої операції з примушення до миру", - наголосив Скібіцький.

Він додав, що "одночасно тривала підготовка до встановлення російського контролю над південним сходом України". Так, російські спецслужби активізували заходи зі створення потужної агентурної мережі на цих територіях.

"У ті часи карт-бланш було надано контрольованим Кремлем політичним партіям та громадським рухам всередині України. Насамперед, Комуністичній партії України, "Блоку Наталії Вітренко", іншим опозиційним партіям", - сказав Скібіцький.