Нацрада може перевірити "Інтер" через скандал із лайкою під час сюжету про Небесну Сотню

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова регулятора Юрій Артеменко.

«Рада додасть це питання до проекту рішення про позапланову перевірку «Інтера» на засіданні в четвер», - сказав він.

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За словами Артеменка, раніше Нацрада планувала призначити перевірку телеканалу у зв'язку з трансляцією російського фільму, який міг бути знятий після 2014 року, що суперечить українському законодавству.

Голова регулятора додав, що не може спрогнозувати рішення Нацради, однак, на його думку, незалежно від того, стосувався чи ні вислів Столярової героїв Небесної Сотні, поява нецензурної мови в ефірі неприпустима.

Водночас він зазначив, що рішення регулятора багато в чому залежатиме від поведінки керівництва телеканалу. «Якщо люди погоджуються із зауваженнями, не конфліктують і обіцяють вжити заходів щодо виправлення ситуації, покарання може бути м'якше», - сказав Артеменко.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

Також він зазначив, що процедура покарання українських телеканалів занадто затягнута, оскільки спочатку регулятору необхідно винести три попередження, після чого питання про неправомірну діяльність каналу буде розглянуто в суді.

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Нагадаємо, Столярова також "прославилась" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Схід", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".

Окрім того, на своїй сторінці у Facebook, Столярова закликала "ввести війська" під час сутичок у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2015 року Нацрада винесла попередження телеканалу «Інтер» за трансляцію в новорічну ніч виступів антиукраїнських діячів російської естради. Пізніше «Інтер» зобов'язався уникати подібних ситуацій у майбутньому і ретельніше стежити за наповненням ефіру, і після проведеної перевірки регулятор прийняв рішення скасувати санкцію «оголошення попередження», а також підписав мирову угоду з телеканалом.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.