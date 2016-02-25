У Росії автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертви

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.

За його даними, в мікроавтобусі з українськими реєстраційними номерами перебувало 9 громадян України. Ігнатовський зазначив, що, за попередньою інформацією, дорога була слизькою і водій не впорався з керуванням.

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"Одна людина загинула, а троє травмованих госпіталізовані", - сказав він. Також Ігнатовський додав, що інші п’ятеро українців відмовилися від госпіталізації і вирушили до Москви.

Як повідомляв УНІАН, ДТП з українцями в Калузькій області сталася 24 лютого. Водій Mercedes-Benz Vito, який прямував у бік Москви, не впорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся.

Повідомлялося про одного загиблого та чотирьох травмованих.