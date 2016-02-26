Стан виготовлення паспорта-картки тепер можна перевірити онлайн

З 26 лютого громадяни, які оформили паспорт громадянина України у формі картки, зможуть на сайті Державної міграційної служби перевірити стан оформлення документа або його готовність до видачі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМС, сервіс доступний за посиланням.

Він працює аналогічно сервісу перевірки стану оформлення закордонного паспорта, який було запущено попередньо.

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Для перевірки необхідно ввести серію і номер документа, на підставі якого оформлюється паспорт (на сьогодні - це свідоцтво про народження).

Записатися на оформлення та на видачу паспорта-картки можна в системі електронної черги, яка в тестовому режимі вже працює у 6 районах Києва: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському і Святошинському. Сервіс онлайн-запису в чергу доступний за посиланням: http://dmsu.gov.ua/online

Найближчим часом електронна черга працюватиме в усіх підрозділах Києва, після чого розпочнеться її впровадження в усіх областях України.

Як відомо, з 11 січня 2016 року міграційна служба розпочала оформлення паспорта громадянина України у формі картки для громадян, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт вперше. Для інших категорій громадян послуга буде доступною після ухвалення Верховною Радою законопроекту № 3224, який у лютому було прийнято в першому читанні.

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Паспорт-картка – це документ, який впродовж найближчих 4-5 років має змінити внутрішні паспорти–книжечки. Новий паспорт запроваджується разом з новою системою ідентифікації, що є однією з умов для лібералізації візового режиму Євросоюзу для України. Новий документ має електронний безконтактний чіп, завдяки якому підроблення паспорта неможливе, зауважили у прес-службі ДМС.