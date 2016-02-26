На Луганщині затримали диверсантів, які підірвали міст через Сіверський Донець у 2014 році (фото)

Співробітники Служби безпеки України затримали у Лисичанську двох диверсантів, які підірвали стратегічний міст через річку Сіверський Донець, що з’єднував Сєверодонецьк та Лисичанськ.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

У травні 2014 року диверсійна група терористичного угруповання «призрак» зруйнувала автотранспортний міст, щоб зупинити сили антитерористичної операції. Співробітники спецслужби оперативно встановили особи бойовиків, які після його підриву залишилися на тимчасово окупованій території.

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У лютому цього року диверсанти повернулися на територію Луганщини, що контролюється українською владою, для здійснення нових терактів. У результаті спецоперації правоохоронці затримали їх за двома різними адресами у Лисичанську. Під час обшуків співробітники СБ України вилучили саморобний вибуховий пристрій, гранату із запалом, шістдесят набоїв різного калібру та альпіністське спорядження.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення конкретних об’єктів, на яких диверсанти збиралися здійснити теракти.