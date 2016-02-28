РНБО: стенограму оформили за всіма вимогами, Голомша та Замана не виступали

Стенограма засідання РНБО України від 28 лютого 2014 року оформлена відповідно до всіх чинних вимог. Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО, оприлюдненому в неділю.

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Як пояснюють у відомстві, виступи М.Голомші та В.Замани в стенограмі відсутні, тому що вони не виступали на цьому засіданні під час офіційного обговорення питань, і не вносили жодних пропозицій для прийняття рішень.

"Їх вигадані спогади є політичним піаром та не відповідають історичній правді. Ці вигадки можуть бути спростовані всіма учасниками тих подій", - стверджують в РНБО.

Як повідомлялось раніше, у Раді національної безпеки та оборони заяви екс-заступника генпрокурора Миколи Голомші та генерала Володимира Замани щодо публікації стенограми засідання РНБО від 28 лютого 2014 року назвали спекуляціями.

Нагадаємо, 22 лютого було оприлюднено стенограму засідання РНБО, що відбулося 28 лютого 2014 року, стосовно ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).

Як випливало зі стенограми, на засіданні лише тодішній виконувач обов'язків президента України Турчинов підтримав запровадження воєнного стану в Україні.

27 лютого 2016 року ЗМІ з посиланням на екс-заступника генпрокурора Голомшу повідомили, що Турчинов був не єдиним, хто проголосував за введення воєнного стану в Україні під час анексії РФ Криму.