ЄСПЛ розглядає понад 14 тисяч позовів проти України

Україна залишається одним із лідерів за кількістю скарг громадян до ЄСПЛ і кількістю повторних скарг. Про це повідомили в прес-службі Вищої Ради юстиції.

Читайте такожПортнов розповів про ініціаторів "закону Савченко", за яким звільнений Лозінський

"Попри те, що біля 96% скарг визнається судом неприйнятними, наразі на розгляді суду знаходиться 14 250 заяв проти України, біля дев’яти тисяч із яких стосуються невиконання рішень ЄСПЛ. Серед інших поширених категорій – скарги громадян на тривалість судового розгляду, необґрунтоване або довготривале тримання особи під вартою, застосування тортур, неналежне поводження чи покарання", - йдеться у повідомленні.

У ВРЮ відзначили, що такі показники свідчать про повільний процес імплементації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на національному рівні.

Як повідомлялось раніше, минулого року лише одне із 51 ухваленого європейським судом з прав людини рішення за зверненнями громадян України було винесено на користь держави.