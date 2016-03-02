"Азовець" Краснов: Про всі зв'язки з іноземними спецслужбами я одразу повідомляв спецслужбам українським

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"З приводу якихось моїх відносин із спецслужбами інших держав, то всі такі факти я відразу невідкладно повідомляв відповідним українським спецслужбам. І нічиї, звичайно, крім України, інтереси ніколи не представляв", - заявив Краснов.

При цьому, відповідаючи на уточнююче питання про зв'язки з іноземними спецслужбами, Краснов зазначив: "Я не говорив, що розповідав щось СБУ, я говорив - відповідним спецслужбам. У нас дуже багато відповідних спецслужб в Україні. І по-друге, те, що такі факти були, я не буду заперечувати, що вони у всіх є... хто займається активною громадською діяльністю. Але я підписував відповідні документи, тому не маю права розголошувати ці факти".

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При цьому він відмовився коментувати, чи відвідував Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, голову громадської корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

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Пізніше Краснова звільнили з-під варти. За даними "Азова", причиною звільнення стало те, що закінчився термін (три доби) для висунення звинувачень Краснову, які йому так і не висунули.

Сьогодні, 2 березня, о 14:00 Шевченківський районний суд Києва має розпочати засідання з обрання запобіжного заходу Краснову.