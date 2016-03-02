До суду на розгляд апеляції на арешт поліцейського Олійника приїхали Аваков, Кличко, Деканоідзе

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні суду присутні, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Національної поліції Хатія Деканоідзе, мер Києва Віталій Кличко та начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, радник голови МВС Зорян Шкіряк та народні депутати Антон Геращенко і Олексій Гончаренко.

Читайте такожАпеляційний суд сьогодні розгляне скаргу захисників поліцейського Олійника

Адвокат поліцейського Ростислав Пукало заявив, що захист вважає, що Олійнику необхідно змінити міру запобіжного заходу із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

«Прошу паритету. Зважаючи на справу другого відомого учасника цієї події (Ростислава Храпачевського – УНІАН), я прошуобрати йому (Олійнику) такий самий запобіжний захід, а саме - відпустили під особисті зобов'язання», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».

Своєю чергою 1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Храпачевському - його відпустили під особисті зобов'язання.