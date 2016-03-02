Суд продовжив засідання з обрання Краснову запобіжного заходу

Як передає кореспондент УНІАН, засідання веде суддя Ірина Макаренко.

Також очікується, що на судовому засіданні має бути ухвалено рішення щодо заявленого вчора захистом Краснова клопотання про відвід судді Валентині Маліновській.

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Краснов на судовому засіданні присутній.

Як повідомляв УНІАН, голову громадського корпусу “Азов-Крим” затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

Вчора, 1 березня, Шевченківський суд почав засідання з обрання запобіжного заходу Краснову. Водночас лікарі, яких викликав до суду адвокат, після огляду Краснова рекомендували його госпіталізувати.

Суддя прийняла рішення перенести засідання на 2 березня.

Пізніше стало відомо, що Краснова після медичного огляду в госпіталі СБУ в Києві відпустили.