"Азовця" Краснова із судової зали забрала "швидка", засідання перенесли
Главу цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова із зали суду забрала карета "швидкої допомоги". Суд відклали до ранку.
Відповідне рішення ухвалила суддя Шевченківського райсуду Ірина Макаренко, яка розглядала відвід слідчому судді, пише Українська правда.
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"Розгляд справи переноситься на завтра. Будь ласка, надайте допомогу. Розглядати справу, коли людина лежить - я не буду", - заявила Макаренко.
Водночас, згідно з повідомленням, Оксану Шелест, яку затримали разом із Красновим, суд відпустив під домашній арешт: з 22.00 до 6 ранку - до 15 квітня.
Сама ж Шелест заявила, що це рішення буде оскаржувати.
"Звичайно, ми будемо подавати апеляцію", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва Ірина Макарова дослухалась рекомендації лікаря щодо госпіталізації Краснова