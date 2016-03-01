"Азовця" Краснова із судової зали забрала "швидка", засідання перенесли

Відповідне рішення ухвалила суддя Шевченківського райсуду Ірина Макаренко, яка розглядала відвід слідчому судді, пише Українська правда.

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"Розгляд справи переноситься на завтра. Будь ласка, надайте допомогу. Розглядати справу, коли людина лежить - я не буду", - заявила Макаренко.

Водночас, згідно з повідомленням, Оксану Шелест, яку затримали разом із Красновим, суд відпустив під домашній арешт: з 22.00 до 6 ранку - до 15 квітня.

Сама ж Шелест заявила, що це рішення буде оскаржувати.

"Звичайно, ми будемо подавати апеляцію", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва Ірина Макарова дослухалась рекомендації лікаря щодо госпіталізації Краснова