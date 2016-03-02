Два роки тому Росія закрила Олімпіаду у Сочі і пішла в наступ на Україну

Два роки тому російські війська в Севастополі заблокували український штаб ВМС і 39-й навчальний загін.

Ультимативну вимогу скласти зброю морських піхотинців ВМС України пред'явили заступник командувача Південним військовим округом і заступник командира 810-ї бригади морської піхоти ЧФ РФ.

У Бахчисараї, де були розташовані дві військові частини України, група людей прийшла до військових і висунула ультиматум: "Зняти український прапор та підняти російський". Українські військові відмовилися. Після чого група людей почала патрулювати вхід у військову частину. Дізнавшись про це, кримськотатарські жінки самоорганізувалися вийти на підтримку українських солдатів. Правда, поки йшов обзвон, невідома група розбіглася. Але жінки вирішили і далі самоорганізовуватися.

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Крім того, росіянами було захоплено штаб Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонних військ. Під'їхало кілька "Камазів" і "Уралів", з кузовів повискакували люди в цивільному і демонстративно, прямо перед КПП, стали надягати бронежилети і каски. Потім підтяглися російські військові з усіма пізнавальними знаками. Одні виламували двері, інші стрибали через паркан. У підсумку обидва заклади були захоплені.

Окупанти насамперед знищили всі автоматизовані системи, засоби і вузол зв'язку.

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У зв'язку з розгортанням військ РФ на території України відкрилися військкомати, згідно з рішенням РНБО, була оголошена загальна мобілізація.

Верховна Рада проголосувала за звернення до держав-гарантів безпеки України і міжнародним організаціям. 303 голоси "за". Жодного "проти" або "утримався".