У Маріуполі чиновники міграційної служби робили закордонні паспорти жителям "ДНР"

Чиновники через "дружні" туристичні фірми оформляли за прискореною процедурою закордонні паспорти місцевим мешканцям, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ. Вартість "послуги" стартувала від 2 тисяч гривень.

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Правоохоронці задокументували численні випадки заочного оформлення закордонних паспортів громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях. Готові документи кур’єрами переправлялися в "ДНР". Зараз перевіряють інформацію щодо отримання паспортів учасниками незаконних збройних формувань бойовиків.

Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою затримали у робочому кабінеті одного з керівників міграційної служби під час одержання від посередника понад 10 тисяч гривень за видачу паспортів.

Під час обшуків у службових кабінетах міграційної служби та в офісах турфірм правоохоронці вилучили 120 тис. грн, 14 тис. дол. та документацію, що підтверджує незаконну видачу паспортів, додали в СБУ.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх посадовців та посередників, залучених до корупційної схеми.