У Маріуполі депутати відмовилися називати вулицю на честь Героїв АТО

Під час п'ятої сесії представники партії "Сила людей" запропонували поставити додаткове запитання, яке спочатку не було включене до порядку денного, передають "Новости Донбасса".

Депутати запропонували перейменувати вулицю Маршала Жукова на вулицю Героїв АТО. Спочатку цю вулицю не планували перейменовувати.

Міський голова Вадим Бойченко під час обговорення наполягав на тому, що для повного дотримання всіх процедур за цим перейменування необхідно провести громадські слухання і опитування мешканців.

Голова комітету самоорганізації населення заявила, що особисто вона за перейменування вулиці Маршала Жукова. Вона заявила, що проводила опитування серед мешканців. Із закликами розглянути питання про перейменування цієї вулиці також звернулися волонтери. Обговорення проходило в напруженій обстановці.

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Депутат від "Сили людей" Бородін заявив, що не бажаючи обговорювати порушене питання, міськрада порушує регламент роботи. Більшість все ж таки проголосувала проти внесення цього питання до порядку денного. Секретар міськради Махсма заявив, що пізніше будуть проведені громадські слухання з питання перейменування вулиці Маршала Жукова.

Нагадаємо, що питання про присвоєння імені Героїв АТО одному з об'єктів топоніміки міста Маріуполя вже піднімалося. Восени 2015 року було запропоновано перейменувати проспект Ілліча на проспект Героїв АТО. Але тоді лише 2% жителів були "за".