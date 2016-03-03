"Азов" опублікував фото Краснова, якого без свідомості доставили із зали суду в реанімацію

Про це повідомляє прес-служба "Азова".

"Станіслав Краснов доставлений до реанімації без свідомості. Лікарі прямо зараз борються за його життя. Оксані Шелест також погано, її відкачують лікарі, до Станіслава її не пускають. Станіслав не приходить до тями", - повідомили в "Азові".

"Внаслідок протизаконних дій, які вчинила група осіб, яка зайшла в зал судового засідання і намагалася вручити якийсь документ, Станіслав Краснов втратив свідомість, після того була викликана швидка допомога, яка довго добиралася. Зараз його стан здоров'я критичний, йдеться про наслідки того побиття і струсу мозку, він отримав під час свого затримання", - заявив прес-секретар "Азова" Олександр Алфьоров.

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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

1 березня Шевченківський суд почав засідання з обрання запобіжного заходу Краснову. У той же час лікарі, яких викликав в суд адвокат, після огляду Краснова рекомендували його госпіталізувати у зв'язку з підозрою на черепно-мозкову травму.

Адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ до його підзахисного застосовували тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.

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Сьогодні раніше судді Шевченківського райсуду Києва видалилися в нарадчу кімнату приймати рішення про обрання запобіжного заходу Краснову. Прокуратура просила суд обрати Краснову запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Краснов втратив свідомість в суді під час вручення підозри, йому пред'явили підозри в підготовці терактів, шпигунстві і державній зраді.