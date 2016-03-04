У сім'ях майже половини українців головою сім'ї є чоловік - опитування (інфографіка)

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, третина вважає, що роль глави сім'ї дружини виконують на рівних підставах. Однак далеко не завжди у питанні визначення "хто головний?" присутній консенсус між жінками і чоловіками. Так, 58% чоловіків вважають себе главою сім'ї, тоді як тільки 39% жінок вважають "головою" свого чоловіка. Водночас, майже третина жінок вважає "головою" себе, тоді як з цим погодилися лише 10% чоловіків.

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При цьому майже 80% чоловіків вважають, що так і має бути: "головою сім'ї має бути чоловік", але одночасно половина погодилася з тим, що "жінка так само може бути головою, як і чоловік".

У жінок навпаки: 60% вважають, що головою сім'ї має бути чоловік, але одночасно майже 80% згодні з тим, що "жінка так само може бути главою сім'ї, як і чоловік". По регіонах обидві гіпотези знаходять дещо більшу підтримку на заході і на півдні, дещо менше – на сході, найменшу – в центрі.

Характерно, що тезу про те, що головою сім'ї має бути чоловік, більше схвалюють люди з низькими доходами, низьким рівнем освіти. Цікаво, що відомі люди, а також непрацюючі схильні сприймати жінку у ролі глави сім'ї більш позитивно.

Варто зазначити, що переважна більшість респондентів (82%) згодні з тезою, що саме "чоловік повинен повністю забезпечувати свою сім'ю".

У більшості українських сімей (60%) вважається, що чоловік заробляє більше, при цьому так вважають майже 70% чоловіків і трохи більше половини жінок. Водночас, понад 20% жінок вважають, що більше заробляють саме вони, тоді як лише 10% чоловіків погодилися з тим, що дружина (подруга) заробляє більше.