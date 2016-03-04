У сім'ях майже половини українців головою сім'ї є чоловік - опитування (інфографіка)
У сім'ях майже половини опитаних українців функції глави сім'ї виконують чоловіки.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Так, третина вважає, що роль глави сім'ї дружини виконують на рівних підставах. Однак далеко не завжди у питанні визначення "хто головний?" присутній консенсус між жінками і чоловіками. Так, 58% чоловіків вважають себе главою сім'ї, тоді як тільки 39% жінок вважають "головою" свого чоловіка. Водночас, майже третина жінок вважає "головою" себе, тоді як з цим погодилися лише 10% чоловіків.
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При цьому майже 80% чоловіків вважають, що так і має бути: "головою сім'ї має бути чоловік", але одночасно половина погодилася з тим, що "жінка так само може бути головою, як і чоловік".
У жінок навпаки: 60% вважають, що головою сім'ї має бути чоловік, але одночасно майже 80% згодні з тим, що "жінка так само може бути главою сім'ї, як і чоловік". По регіонах обидві гіпотези знаходять дещо більшу підтримку на заході і на півдні, дещо менше – на сході, найменшу – в центрі.
Характерно, що тезу про те, що головою сім'ї має бути чоловік, більше схвалюють люди з низькими доходами, низьким рівнем освіти. Цікаво, що відомі люди, а також непрацюючі схильні сприймати жінку у ролі глави сім'ї більш позитивно.
Варто зазначити, що переважна більшість респондентів (82%) згодні з тезою, що саме "чоловік повинен повністю забезпечувати свою сім'ю".
У більшості українських сімей (60%) вважається, що чоловік заробляє більше, при цьому так вважають майже 70% чоловіків і трохи більше половини жінок. Водночас, понад 20% жінок вважають, що більше заробляють саме вони, тоді як лише 10% чоловіків погодилися з тим, що дружина (подруга) заробляє більше.