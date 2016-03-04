Більшість українців вважають Сталіна жорстоким тираном - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 5-16 лютого 2016 року.

Соціологи підготували респондентам два питання: «Як Ви особисто в цiлому ставитеся до Сталiна?» та «Ви особисто хотiли б жити та працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн?». Обидва питання мали декілька варіантів відповідей.

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Результати дослідження продемонстрували, що серед населення України в цілому більш розповсюджене негативне ставлення до Сталіна та його ролі в історії.

Зокрема, 69,8% опитаних погодилися, що Сталін жорстокий тиран, 8,7% - не згодні з таким твердженням, а 21,5% - відмовились відповідати.

При цьому 50,3% опитаних не згодні з твердженням, що Сталін мудрий керівник, 28,2% - згодні, а 21,5% відмовились відповідати.

Разом з тим 53,5% респондентів обрали варіанти відповіді «певно, ні», говорячи про життя та працю за умови управління країною таким керівником, як Сталін, а 20,5% сказали, що «мабуть, ні» у цьому ж випадку. Водночас 9% обрали відповідь «мабуть, так», а 4,6% - «певно, так». 12,4% опитаних не відповіли на це питання.

Дослідники зазначили, що таким чином близько половини громадян України не згодні з визначенням Сталіна ні як великого вождя, ні як мудрого керiвника, що привiв СРСР до могутностi та процвітання. А позитивний спектр емоцій у ставленні до Сталіна (17%) вдвічі менший, ніж негативний. Більш позитивно ставляться та підтримують Сталіна у східному регіоні країни, люди старшого віку, з середньою освітою та низьким рівнем достатку.

Серед українців в цілому 23% згодні, що Сталiн був великим вождем. Таке сприйняття значно більше поширене у східному регіоні, де 41% респондентів визнають Сталіна великим вождем. Також значно більше респондентів з неповною середньою освітою згодні з цим твердженням, у той час як половина респондентів з вищою освітою не згодні з визначенням Сталіна як великого вождя.

Соціологи відзначили, що емоційний спектр у ставленні до Сталіна тяжіє до негативного полюсу – більше третини серед усіх респондентів визначили своє ставлення до нього як «страх» чи «ворожість, роздратування», або «відраза, ненависть». Натомість найбільше повагу до керівника СРСР виявляють представники старшого покоління, зокрема, серед респондентів 70 років і старше таких близько чверті.

Половина опитаних (53,5%) відзначили, що точно не хотіли б працювати за такого керiвника країни, як Сталiн. Таке ставлення більш характерне для західного та центрального регіонів, а також молодшого населення (до 49 років).

За даними соціологів, якщо «мудрим керівником» вважають Сталіна 28% населення в цілому, то в західному регіоні так думають 11%, а в східному – 45%. Якщо 8% респондентів до 49 років визначають Сталіна як мудрого керівника, то серед респондентів старше 50 років так вважають в 2,5 рази більше. 70% українців згодні, що Сталін був «жорстоким, нелюдським тираном», однак найбільш поблажливими до нього виявились представники найбільш заможної верстви населення: серед них 53% згодні з цим твердженням.

Також дослідники проаналізували вікові відмінності у ставленні українців до Сталіна.

Так, представники старшого покоління в цілому виявляють більше схвалення, ніж молодше. Наприклад, 28% респондентів старше 50 років згодні із твердженням, що Сталін був великим вождем, також 35% респондентів цієї вікової групи визначають Сталіна як мудрого керівника (проти 23% серед вікової групи 18-49 років).

У східному регіоні 41% респондентів згодні з твердженням, що Сталін був великим вождем, а в інших регіонах це визнають від 10% до 22%. Також значно позитивніше ставлення до Сталіна спостерігається у східному регіоні і за емоційним спектром: 29% респондентів цього регіону висловили повагу до Сталіну. І якщо на сході з відразою, ненавистю ставляться до Сталіна близько 4% респондентів, то на заході – близько 38%. У всіх регіонах більшість респондентів не бажали б працювати за такого керiвника країни, як Сталiн, але найбільше не сприймають такого керівника в західному регіоні – 88%. Мудрим керівником частіше визнають Сталіна на сході, а жорстоким тираном – на заході та півдні.

Також ставлення до Сталіна відрізняється залежно від рівня достатку родини респондента: більш позитивне ставлення до керівника СРСР спостерігається серед найбіднішого та найбільш заможного прошарків населення. Частка тих, хто визнає та не визнає Сталіна великим вождем, серед респондентів з дуже низьким та з високим рівнем достатку коливається приблизно на одному рівні – від 30% до 36%, а от серед респондентів з низьким та середнім рівнем достатку суттєво більше тих, хто Сталіна таким не визнає, – близько 46%. Подібна ситуація спостерігається і щодо виявлення поваги до Сталіна, бажання працювати за такого керівника, як він. Серед найбіднішої та найбільш заможної верстви на 10-13% більше тих, хто вважає Сталіна мудрим керівником.

Соціологи відзначають, що якщо брати диференціації за освітою, то простежується така тенденція: чим вищий рівень освіти респондента, тим більш негативне ставлення до Сталіна він виявляє. Зокрема, якщо половина респондентів з вищою освітою не визначають Сталіна як великого вождя, то серед респондентів з неповною середньою освітою таких тільки третина. Так само серед респондентів з вищою освітою 9% ставляться до Сталіна з повагою, а серед респондентів з неповною середньою освітою – вдвічі більше. Чим вищий рівень освіти респондента, тим менше його бажання працювати за такого керівника. Зрештою, якщо три чверті респондентів з вищою освітою згодні з судженням, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, то серед інших освітніх груп таких менш як 70%.

Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю було опитано 2020 респондентів.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.