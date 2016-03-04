Російський "ГРУшник" упізнав свій голос на записі розмови з нібито Красновим

Костянтин Голоскоков, якого СБУ називає співробітником ГРУ РФ, впізнав свій голос на оприлюдненою українською спецслужбою запису телефонної розмови з нібито головою Громадянського корпусу "Азов-Крим". Про це він заявив в коментарі ТСН.иа.

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"Я впізнаю свій голос, це записи з 2013, 2014 років, але я говорив з різними людьми. Голос мій, схожий", - говорить Голоскоков.

Однак він заперечує, що є співробітником російських спецслужб: "Там весело, написано, що я співробітник ГРУ. Я не зрозумів, чому ГРУ, а не, наприклад, ФСБ. Я ніколи не був співробітником жодної російської спецслужби. Мене це насмішило, здивувало. Піду по зарплату, адже виходить, що я там три роки працюю, а я ж не знав".

На питання про зв'язки зі Станіславом Красновим, якого СБУ звинувачує в тероризмі і співпраці з російськими спецслужбами, Голоскоков заявив, що дійсно з ним знайомий, але розмовляв тільки один раз і особисто, а не по телефону.

"Я бачив його на прес-конференції у 2013 році один раз. Ми спілкувалися після, це була зовсім інша історія, ще при Януковичі. З того часу більше контактів у нас не було", - стверджує Голоскоков.

Відзначимо, раніше в СБУ заявили, що співробітниця Головного розвідувального управління РФ Марія Коледа упізнала голову ЦК "Азов-Крим" Станіслава Краснова, який передав їй пістолет за вказівкою російського куратора за прізвищем Голоскоков.

Як повідомляв УНІАН, вчора Краснову пред'явили нові підозри: підготовка терактів, шпигунство і державна зрада.

Представники СБУ в суді намагалися вручити Краснову документ про нові підозри, але він знепритомнів, і його відвезли в лікарню.

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Прокуратура просила суд обрати Краснову запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Керівника Громадянського корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого в Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю і вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

1 березня Шевченківський суд почав засідання з обрання запобіжного заходу Краснову. У той же час лікарі, яких викликав в суд адвокат, після огляду Краснова рекомендували госпіталізувати його у зв'язку з підозрою на черепно-мозкову травму.

Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ до його підзахисному застосовували тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.