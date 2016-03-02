"Азовець" Краснов заявив, що опубліковане відео розмови з російським куратором - фейк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Краснов сказав сьогодні на прес-конференції.

"Ніяких доказів наразі у слідства, ясна річ, що немає", - заявив Краснов.

При цьому він зазначив, що події з його затриманням можуть бути обумовлені багатьма факторами.

Зокрема, він відзначив, що його могли затримати за участь в акції блокади Криму, яка, за його словами, була найактивнішою діяльністю.

"Можливо, це помста ще за якісь старі конфлікти з СБУшникам в Криму, тому що я завжди в Криму займав принципово проукраїнську позицію. Ця група СБУшників, коли вони мене катували, вони так і казали, коли мене били - це тобі за Севастополь, це тобі за Крим, тобто там були СБУшники, які перевелись з Криму сюди. Більшість їх колег стали ФСБшникам, а оці ось чомусь... Перевелись у Київ у Головне управління", - наголосив Краснов.

Говорячи про опубліковане Службою безпеки відео, де нібито Краснов розмовляв з "російським куратором", голова цивільного корпусу "Азов-Крим" зазначив, що особисто того відео не бачив, але, за його твердженням, "це 100% фейк".

"Такий самий, як і під час Майдану. Ще за пару тижнів до перемоги Майдану саме ці СБУшники змонтували так само фейк, вони його назвали "сучасні кати України", де я і Олександр Костенко, що нібито ми там катували якихось співробітників "Беркуту", хоча такого факту ніколи не було, це був просто монтаж з телефонних розмов", - наголосив Краснов.

Читайте такожВ СБУ підтвердили звільнення "азовця" Краснова

Як повідомляв УНІАН, голову громадського корпусу "Азов-Крим" Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

Згодом Краснова звільнили з-під варти. За даними "Азова", причиною звільнення стало те, що збіг термін (три доби) для висунення звинувачень Краснову, яких йому за цей час так і не висунули.

Сьогодні, 2 березня, о 14:00 Шевченківський районний суд Києва проведе засідання з обрання запобіжного заходу Краснову.