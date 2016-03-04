Американські вчені з’ясували, що вірус Зіка вбиває тип тканини у мозку, який розвивається

Як передає ВВС, результати досліджень, опубліковані в журналі Cell Stem Cell, додають ваги твердженням про те, що вірус Зіка призводить до аномалії мозку в новонароджених.

Лабораторне дослідження показало, що вірус може зруйнувати або зашкодити росту нервових клітин, які будують мозок і нервову систему.

Втім, за словами американських дослідників, цей зв'язок встановлено ще не остаточно.

У Бразилії, де шириться вірус Зіка, вже зареєстрували понад 4,8 підтверджених або можливих випадків народження дітей із недорозвиненим мозком.

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Як повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає нинішній спалах лихоманки Зіка в країнах Південної та Північної Америки надзвичайною ситуацією.

ВООЗ заявила, що для боротьби з розповсюдженням вірусу, зокрема на вакцину і діагностування хвороби, необхідно 56 млн доларів.

25 млн доларів власних коштів ВООЗ має намір витратити на контроль за поширенням москітів, що розносять вірус.

Розробляються одразу кілька вакцин від вірусу Зіка. В їхній розробці беруть участь 15 фармацевтичних компаній.

Раніше ВООЗ попередила про зростання із настанням весни загрози поширення вірусу Зіка в Європі.

Найчастіше хвороба проходить безсимптомно, проте найбільше вона загрожує жінкам, які планують народити дитину, оскільки вірус може викликати мікроцефалію у деяких немовлят.