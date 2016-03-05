Україна планує запровадити біометричні візи для іноземців

Про це йшлося на міжвідомчій нараді в МЗС України, де обговорювали проект нової редакції Правил оформлення віз для в'їзду до України іноземцям та особам без громадянства.

Нова редакція підготовлена МЗС у 2015 році з урахуванням європейських стандартів, повідомляє «Європейська правда».

"Ми припускаємо візову біометрику. Але для того, щоб це було, повинно бути обладнання у наших прикордонників, які перевіряють відбитки пальців, повинно бути обладнання у наших консулів, які зможуть ці відбитки зняти. Це – середньострокова перспектива", - сказав представник МЗС.

Нововведення спрямовані на суттєве прискорення процесу оформлення видачі віз і кардинальне удосконалення візових процедур із залученням сучасних інформаційних технологій.

За підсумками наради проект Правил направлений на схвалення причетним державним органам.