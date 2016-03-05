Україна планує запровадити біометричні візи для іноземців
Одним із інструментів спрощення порядку оформлення віз іноземним громадянам для в'їзду до України може стати введення біометричних віз.
Про це йшлося на міжвідомчій нараді в МЗС України, де обговорювали проект нової редакції Правил оформлення віз для в'їзду до України іноземцям та особам без громадянства.
Нова редакція підготовлена МЗС у 2015 році з урахуванням європейських стандартів, повідомляє «Європейська правда».
"Ми припускаємо візову біометрику. Але для того, щоб це було, повинно бути обладнання у наших прикордонників, які перевіряють відбитки пальців, повинно бути обладнання у наших консулів, які зможуть ці відбитки зняти. Це – середньострокова перспектива", - сказав представник МЗС.
Нововведення спрямовані на суттєве прискорення процесу оформлення видачі віз і кардинальне удосконалення візових процедур із залученням сучасних інформаційних технологій.
За підсумками наради проект Правил направлений на схвалення причетним державним органам.