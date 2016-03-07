В Києві 25-річний водій "Лексуса" влетів у зупинку, збивши насмерть чоловіка
У столиці 6 березня автомобіль «Лексус», за кермом якого перебував 25-річний киянин, влетів у зупинку, в результаті чого один чоловік загинув та двоє госпіталізовані.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Києві.
Подія сталася на зупинці "Сади" на вулиці Богатирській на північній околиці міста.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє громадян, які знаходилися на зупинці: чоловік 1970 року народження загинув, а 24-річну дівчину із тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доставили у лікарню.
Крім того, до медичного закладу потрапив і 30-річний пасажир іномарки.
Водія та ще одного пасажира не госпіталізовували.
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Місце пригоди детально оглянула слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали учасників та свідків події. Водія легковика доставили у лікарню для проведення освідування з метою перевірки ступеню алкогольного або ж наркотичного сп’яніння.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Зазначається, що після проведення всіх необхідних експертиз та інших слідчих дій буде встановлено механізм дорожньо-транспортної пригоди та причини, які призвели до неї.