Водіям вдалося домовитися з митницею: рух на на українсько-словацькому кордоні розблокують

Водії знімають блокаду КПП «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні.

Такі підсумки круглого столу в Закарпатській ОДА за участі представників власників авто з іноземними номерами, які добу протестували на кордоні з Словаччиною, та керівництва області і митниці, повідомляє Mukachevo.net.

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Розмова тривала більше години за закритими дверима. Було домовлено, що з 12:00 водії знімають блокаду КПП «Ужгород», у відповідь Закарпатська митниця поновлює дію довідок з СТО як підставу для відтермінування 5-денного періоду перебування авто з іноземною реєстрацією на території України у разі форс-мажорних обставин (аварія, поломка, тощо). Їх дію було скасовано минулого тижня, і це стало підставою для протестів.

Нагадаємо, що акція протесту стартувала вчора, 9 березня, на КПП «Ужгород» о 11:00 і тривала добу. Тимчасове блокування також відбулося на КПП «Солотвино», що на кордоні з Румунією, а також на КПП«Малий Березний», що на кордоні із Словаччиною.