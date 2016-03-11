Аксьонов згадав, як Янукович зробив його головою уряду Криму, будучи в бігах

Про це заявив сам Аксьонов, передає один з сайтів окупаційної влади Криму.

"З керівництвом Росії погодження не було на той момент ми ще не перебували в контакті, а Янукович таке узгодження підписав. Це було ввечері 27 лютого. Нам його погодження було не потрібно. Ми й так розуміли, що відступати не збираємося, все одно діяли за заздалегідь наміченим планом. Де-юре він був на той момент президентом – він просто легалізував рішення", - заявив Аксьонов.

Читайте такожУ ГПУ заявили про об'єктивне рішення зняти санкції з Богатирьової: не було економічного збитку

Довідка УНІАН. 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після декількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

Читайте такожЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти Януковича і Ко

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і кількох інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Вони оголошені в розшук.

Також проти низки високопоставлених чиновників часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

У січні 2015 р. за клопотанням Генеральної прокуратури України Печерським районним судом міста Києва винесено ухвалу про обрання Януковича запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.