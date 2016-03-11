У центрі Запоріжжя демонтували пам'ятник Дзержинському (фоторепортаж, відео)

У Запоріжжі сьогодні завершилися розпочаті 10 березня роботи з демонтажу пам'ятника Феліксу Дзержинському, розташованого у парку в Олександрівському (раніше Жовтневому) районі міста.

Співробітники запорізького інженерно-будівельного підприємства «Форт», які здійснювало демонтаж, розпиляли нижню частину скульптури (верхню відпиляли і вивезли напередодні - УНІАН) і вивезли на територію комунального підприємства «Основа» - на зберігання. Загальна вага пам'ятника близько 40 тонн.

Читайте такожМоскаль розпорядився зняти з вивісок закарпатських відділень "Сбербанку" слово "Росія"

Як і в день початку робіт, знесення пам'ятника Дзержинському не викликало жодної реакції запорожців.

Довідка УНІАН. Пам'ятник Дзержинському став другим пам'ятником радянським політичним діячам епохи тоталітаризму, який почали зносити у Запоріжжі.

9 березня було проведено демонтаж бюста Серго Орджонікідзе перед будівлею районної адміністрації Вознесенівського (раніше - Орджонікідзевського) району.

Сьогодні, 11 березня, співробітники Запорізького алюмінієвого комбінату демонтують пам'ятник Кірову перед БК підприємства.

Відповідно до закону про декомунізацію і рішеннями, прийнятими на сесії Запорізької міської ради 19 лютого, у Запоріжжі має бути демонтовано також пам'ятник Леніну на площі перед греблею ДніпроГЕСу.

За даними заступника начальника Управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Володимира Головешка, міська влада Запоріжжя вивчає питання можливості створення в Запоріжжі музею пам'ятників радянської епохи під відкритим небом.