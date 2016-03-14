Мокрий сніг та північний вітер: з завтрашнього дня весна в Києві ненадовго відступить

У Києві вночі та вранці 15 березня очікується місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте такожПерший тиждень весни принесе в Україну дощі та 14 градусів тепла

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла. Вітер північний, 5-10 м/с.

Крім того, 16 та 17 березня у Києві буде мінлива хмарність, 16 березня опадів не очікується, 17 березня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16 березня 1-3° морозу, 17 березня близько 0°; вдень 4-6° тепла.