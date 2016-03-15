Полторак розповів, коли розпочнеться демобілізація

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої поїздки на Львівщину заявив міністр оборони України Степан Полторак.

“Демобілізація військовослужбовців, призваних у лютому-березні минулого року, відбудеться за встановленим порядком, відповідно до закону, це буде кінець березня - початок квітня цього року”, - зазначив Полторак.

Він також відмітив, що наразі передумов для зриву демобілізації немає.

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Відповідаючи на запитання щодо оголошення 7-ї хвилі мобілізації, Полторак зазначив, що в даний момент є достатня кількість контрактників і про чергову хвилю мобілізації можна буде говорити у разі необхідності.

“За два місяці звернулися більше 9 тис. осіб на контрактну службу. Ми прогнозуємо орієнтовно, що щомісяця на контрактну службу будуть звертатися в середньому 5-7 тисяч осіб. Це дозволить забезпечити необхідну кількість”, - зазначив Полторак.

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За його словами, виходячи з потреб набору, і буде вирішуватися питання оголошення чергової хвилі мобілізації.