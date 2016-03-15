ГРУшник Александров може отримати нового адвоката вже на наступне судове засідання

Захисник одного з затриманих на Донбасі російських диверсантів Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська не виключає, що вже на наступне судове засідання, що відбудеться 21 березня, родичі другого диверсанта Олександра Александрова наймуть нового адвоката замість зниклого Юрія Грабовського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам по завершенні сьогоднішнього судового засідання.

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“Я гадаю, що адвокат на наступному засіданні буде. Всі дії для цього вживаються його близькими”, - сказала Соколовська.

Крім того, Соколовська спростовує заяви прокурора Ігоря Німченка про те, що до зникнення Грабовського можуть бути причетні російські спецслужби: “Мій колега Грабовський досить досвідчено захищав Александрова. Не кожен з українських адвокатів це робитиме. Тому я не знаю, який може бути у російських спецслужб ліквідувати адвокати або затягнути час через його викрадення”.

Крім того, Соколовська заявила, що на наступне судове засідання надасть докази щодо тиску на неї та погроз: “Я зверталася до правоохоронних органів. Є два витяги з ЄРДР щодо погроз, в тому числі погроз вбивством, та щодо дій прокурора Київської області”. Водночас вона додала, що справа порушена, але жодних слідчих дій не проводиться. І вона сподівається, що після клопотання до суду про призначення для неї заходів безпеки, правоохоронці почнуть розслідувати погрози та тиск на неї.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

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Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.

Сьогодні, 15 березня, адвокат Соколовська повідомила, що її колегу Грабовського оголошено в розшук як зниклого безвісти.