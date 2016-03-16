Саакашвілі прокоментував інцидент з його заступником у міськраді Одеси

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив на брифінгу.

«Сьогодні в стінах міськради стався напад на Боровика... Він виступав і говорив те, про що кажуть одесити. Про те, що в місті жахлива інфраструктура, що гроші крадуться, що влада в місті захопило просто шахраї, злодюги, бандитська камарилья, які присвоюють проекти, гроші», - сказав голова ОДА.

Він нагадав, що сьогодні на сесії йшлося про будівництво АЗС, яку депутати дозволили встановити в історичному центрі – біля Художнього музею. Саакашвілі стверджує, що в будівництві цього АЗС нібито зацікавлений особисто мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте такожСаакашвілі спростував заяву свого заступника про плани створити партію

Голова обладміністрації також заявив, що Одеси нібито «контролюють» люди з кримінальним минулим, в тому числі - Олександр Ангерт і Володимир Галантерник. «Реальний господар міста - бандит 1990-х років Ангерт, а також злодій, людина з сумнівною репутацією Галантерник», - підкреслив Саакашвілі.

Він додав, що ці люди свого часу захопили ринок «Привоз», а зараз монополізують Одеський порт.

«Коли про це говорять, просто фізично усувають з трибуни... Ми їх змусимо відпустити Одесу, ми їх доведемо до суду і до в'язниці», - заявив голова обладміністрації.

Він також додав, що всі розпочаті прокуратурою кримінальні провадження будуть доведені до суду, як і справу «Євротерміналу», заявивши, що не боїться фізичних загроз.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання сесії Одеської міськради депутат Дмитро Палпатін (пройшов у міськраду від партії «Блок Дарта Вейдера», зараз – у фракції мера Одеси Геннадія Труханова «Довіряй справах») з застосуванням сили виніс із залу Боровика. Останній, виступаючи на сесії, акцентував увагу на сьогоднішньому дозвіл міськради побудувати АЗС біля Художнього музею, і запропонував «більш ретельно дивитися, кому даються пільги». Потім до нього швидко підійшов депутат міськради Палпатін, сунув букет квітів, схопив на руки і виніс із залу.

Читайте такожВ Одесі збирають підписи за відставку Саакашвілі

Раніше влада Одеси звернулися в поліцію зі скаргою на Саакашвілі за знесення 14 березня дорожнього знака, що забороняє проїзд фур в Одеський морський торговий порт через Пересип. Начальник Одеської митниці Юлія Марушевська звернулася в НАБУ з проханням розслідувати дії компанії «Євротермінал», яка стягає плату за в'їзд в морпорт.

Марушевська заявила, що мер Одеси Труханів незаконно обмежив в'їзд в порт і тепер вантажівки можуть туди потрапити лише через «Євротермінал», стягував 20 доларів з кожного автомобіля.