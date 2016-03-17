На Донеччині СБУ викрила розкрадання понад 8,5 мільйонів гривень на закупівлях продуктів для школярів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Посадовці відділу освіти однієї з міських рад Донеччини без проведення відкритих торгів уклали низку договорів з місцевим підприємством на поставки продуктів харчування для загальноосвітніх навчальних закладів на суму понад 8,5 млн грн. Після перерахування грошей угоди було штучно розірвано за попередньою змовою чиновників та комерсантів», - йдеться в повідомленні.

Посадовці не здійснили жодних кроків для повернення державних коштів, натомість вони оголосили відкриті торги для закупівлі продуктів на таку ж суму, додали в СБУ.

Читайте такожУ Донецькій області СБУ розкрила схеми розкрадання грошей на відновлення регіону

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державних коштів, зазначається в повідомленні.