У Криму російські війська здійснили демонстративне перекидання техніки до адмінкордону з Україною - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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За його словами, прикордонники Бердянського та Херсонського загонів вчора спостерігали демонстративне підведення техніки до 1 км до адміністративного кордону з материковою Україною.

Зокрема, як зазначив Слободян, з боку Криму до адмінмежі рухалися 7 установок ракетно-залпового вогню “Град”, 2 БТР, один танк і 2 тентованих КРАЗи. Через кілька годин ця техніка вирушила у зворотньому напрямку.

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Також Слободян повідомив, що вчора прикордонники Херсонського загону спостерігали польоти вздовж адміністративної межі з Кримом 4 російських вертольотів. Всього ж, починаючи з 10 березня, прикордонники зафіксували 13 подібних польотів вздовж вказаної території.