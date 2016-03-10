Українські прикордонники розповіли, як окупанти проводять вербування при в'їзді до Криму

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Слободян радить громадянам України «не йти на поводу російських спецслужб і залишатися вірними Україні». За його інформацією, нещодавно подібний випадок стався з громадянкою України.

Читайте такожОкупаційна влада у Сімферополі заявила про плани "віджати" будівлю головного офісу Меджлісу

«Переглядали (російські спецслужби) їх (тих, що перетинають адмінкордон) соціальні мережі прямо там, на контрольних пунктах на адмінкордоні, і знайшовши там інформацію, яку вони вважали компрометуючою, відразу ж говорили: «чи ж ви починаєте працювати з нами, або ми вас не пустимо на територію тимчасово окупованого Криму», - розповів представник Держприкордонслужби України.

Читайте такожПоклонська: Мене ці санкції не обмежують

«В даному випадку, громадянка не погодилася співпрацювати з російськими спецслужбами», – додав він.

Коментарі російських спецслужб, контролюючих зараз в'їзд в Крим з території півострова, з цього приводу відсутні

Читайте також"Документ без сенсу і логіки": Україна повинна вийти з Мінської угоди - Ярош

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.