У Криму «прокинулися» зсуви

У Севастополі цього року активізувалися зсувні процеси, що відповідає прогнозам учених, які передбачали наростаючу активність зсувів у Криму з 2008 по 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на плановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій начальник Управління з надзвичайних ситуацій Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

Зокрема, за його інформацією, з настанням літа «прокинувся» зсув на вулиці Подольцева, який не давав про себе знати більш як 5 років; різко посилилося обвалення берегів на мисі Фіолент. Крім того, пильної уваги вимагає ділянка від району Радіогірка (північна сторона міста - УНІАН) до селища Андрієвка (напрям на північ від Севастополя у бік Євпаторії - УНІАН), де зсув 1200 м завдовжки захопив майже 30 га. Залишається проблемною зсувна ділянка в районі Севастопольської ТЕЦ (район Інкерману - УНІАН).

За словами М.САГАЙДАКА, міською державною адміністрацією в 2006 році розроблена і затверджена програма заходів щодо захисту від зсувів на період до 2011 року, підготовлене розпорядження, в якому визначений перелік зсувонебезпечних ділянок. Проте виділення коштів і їх освоєння згідно з програмою йде недостатньо ефективними темпами, вважає він. Якщо в 2004 році на ці цілі було виділено 1 млн. 800 тис. грн., то в 2005 році – 100 тис. грн., у 2006 бюджетні кошти на ці цілі взагалі не виділялися, в 2007 році з виділених 540 тис. було освоєно 460 тис. грн. Служба «Укравтодор» у 2007 році одержала на ці цілі близько 2,5 млн. грн., які були витрачені на ліквідацію і запобігання зсувів на трасі Севастополь – Ялта в районі Ласпі, повідомив начальник Управління.

За інформацією відділу у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, комісія ухвалила рішення зобов`язати Управління капітального будівництва міськдержадміністрації розробити проектну документацію на підставі існуючої програми заходів щодо захисту від зсувів для планомірного виділення грошей на ці цілі і своєчасного здійснення інженерно-технічних робіт.