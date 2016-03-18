Москаль: Росія готує масштабну провокацію на Закарпатті

Про це Москаль повідомляє на своєму сайті.

«У кінці березня або на початку квітня на Закарпатті з подачі Росії планується таке собі виїзне засідання проросійських депутатів Європарламенту від Угорщини, Франції, Німеччини й, можливо, інших країн (загальною чисельністю близько 5 осіб). Привід – дослідження питання «забезпечення прав русинів» із подальшою доповіддю, яка матиме яскраво виражений тенденційний характер, і винесення її на розгляд Європарламенту», - написав Москаль.

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Він зазначив, що 11 лютого цього року в м. Комарно (Словаччина) керівництво Всесвітньої ради підкарпатських русинів зустрічалося з депутатською групою Європарламенту з прав людини. Там і було прийнято рішення про відрядження на Закарпаття моніторингової групи для вивчення «русинського питання».

За словами Москаля, ініційована Росією кампанія з дискредитації України на міжнародній арені з використанням «русинського питання» розпочалася антиукраїнською інформаційною акцією в чеському інтернет-виданні «Парламентні лісти», на якому розміщено тенденційну статтю під назвою «Пекло на Україні…».

Як зазначив керівник Закарпаття, «російська сторона хоче залучити до участі у виїзному засіданні тих представників місцевого русинства, які б засвідчили інформацію про існуючі репресії русинів на Закарпатті».

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«Члени «виїзного засідання» запланували зустрітися і з керівництвом області. Однак така зустріч у принципі неможлива. Органи державної влади не мають і не можуть мати жодного відношення до цієї проросійської провокації за участю депутатів Європарламенту», – підкреслив Москаль.

За його словами, інформацію про «виїзне засідання» доведено до Служби безпеки України, яка у випадку порушень українського законодавства вчинить усі необхідні заходи реагування.