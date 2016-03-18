Москаль: Росія готує масштабну провокацію на Закарпатті
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що проросійські депутати Європейського парламенту готують на Закарпатті провокацію.
Про це Москаль повідомляє на своєму сайті.
«У кінці березня або на початку квітня на Закарпатті з подачі Росії планується таке собі виїзне засідання проросійських депутатів Європарламенту від Угорщини, Франції, Німеччини й, можливо, інших країн (загальною чисельністю близько 5 осіб). Привід – дослідження питання «забезпечення прав русинів» із подальшою доповіддю, яка матиме яскраво виражений тенденційний характер, і винесення її на розгляд Європарламенту», - написав Москаль.
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Він зазначив, що 11 лютого цього року в м. Комарно (Словаччина) керівництво Всесвітньої ради підкарпатських русинів зустрічалося з депутатською групою Європарламенту з прав людини. Там і було прийнято рішення про відрядження на Закарпаття моніторингової групи для вивчення «русинського питання».
За словами Москаля, ініційована Росією кампанія з дискредитації України на міжнародній арені з використанням «русинського питання» розпочалася антиукраїнською інформаційною акцією в чеському інтернет-виданні «Парламентні лісти», на якому розміщено тенденційну статтю під назвою «Пекло на Україні…».
Як зазначив керівник Закарпаття, «російська сторона хоче залучити до участі у виїзному засіданні тих представників місцевого русинства, які б засвідчили інформацію про існуючі репресії русинів на Закарпатті».
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«Члени «виїзного засідання» запланували зустрітися і з керівництвом області. Однак така зустріч у принципі неможлива. Органи державної влади не мають і не можуть мати жодного відношення до цієї проросійської провокації за участю депутатів Європарламенту», – підкреслив Москаль.
За його словами, інформацію про «виїзне засідання» доведено до Служби безпеки України, яка у випадку порушень українського законодавства вчинить усі необхідні заходи реагування.