США хочуть позбавити Росію права на безмитні поставки ряду товарів

Адміністрація Джорджа БУША підняла питання про виключення Росії і ще 12 країн з Генеральної системи преференцій (ГСП), що дозволяє їм здійснювати безмитні поставки ряду товарів на ринок США.

Як повідомляє інформаційна служба держдепартаменту, що входить в структуру Білого дому управління представника Президента США на торгових переговорах до 5 вересня збиратиме відгуки і пропозиції відносно того, чи слід Вашингтону "обмежити, призупинити або припинити" участь низки країн у ГСП у зв`язку з тим, що, за даними Всесвітнього банку, їх економічний стан помітно зміцнився і що в 2005 році об`єм експорту безмитних товарів з кожної з цих країн в США в рамках ГСП перевищив 100 млн. дол., передає РІА «Новости».

Наразі під дані критерії підпадають 13 країн: Росія, Венесуела, Казахстан, Індія, Індонезія, Туреччина, Аргентина, Хорватія, Бразилія, Румунія, ПАР, Таїланд і Філіппіни.

В цілому програмою ГСП користуються 133 країни світу, що експортувала без мита в 2005 році в США 3 тисячі 400 найменувань різних товарів на загальну суму в 26,7 млрд. дол.

Програму ГСП було створено в США в 1974 році для підтримки економіки країн, що розвивалися і слаборозвинених, але протягом останніх декількох років в США лунають вимоги вивести з програми ті держави, економіка яких вже достатньо зміцніла.

Раніше в світових ЗМІ з`являлися оцінки, згідно яких після виведення Росії з програми Генеральної системи преференцій російська економіка втратить до 1 млрд. дол., позбувшись торгових пільг для експорту в США.