В Києві посадили на додаткових 2,5 роки чоловіка, що заради розваги "замінував" метро "Дарниця"

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції у Києві, встановлено, що зловмисник подзвонив на номер 102 та повідомив про підготовку вибуху на станції метро "Дарниця". Працівники управління поліції в метрополітені ГУ НП в Києві затримали "жартівника".

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. А про замінування повідомив, аби розважитися. З'ясувалось, чоловік у минулому притягувався до кримінальної відповідальності і має проблеми із психічним здоров'ям.

Вироком Дніпровського районного суду в місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, засуджено до двох із половиною років позбавлення волі. Окрім того, на підставі ст. 71 Кримінального кодексу України приєднано невідбуту частину покарання попереднього вироку, а відтак зловмисник проведе у в'язниці чотири роки і 32 дні.

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