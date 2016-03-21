Місце перебування засудженого в Росії українського режисера Сенцова не встановлено - правозахисники

Про це повідомляє правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook.

"Після того, як в ніч на 7 березня з незнайомого номера надійшло повідомлення про те, що Сенцов етапований з Челябінська, відомостей про нього не надходило", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з цим вона звернулася до правозахисників і журналістів з проханням допомогти в пошуках українського режисера.

Довідка УНІАН.Сенцов, Кольченко і Афанасьєв засуджені в РФ за сфабрикованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму і підпалів офісів партій. Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Афанасьєва засуджено до 7 років ув'язнення.

73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (р. Полтава) Солошенко в Росії засудили до 6 років ув'язнення за спробу придбати вироби для відновлення засобів ППО України.