На оголошення вироку Савченко не пустили половину української делегації – прес-секретар Порошенка

Про це повідомив прес-секретар українського президента Святослав Цеголко у Twitter.

"Половину української делегації не пустили на суд, маніпулятивно збільшивши кількість інших присутніх. До зали завели додаткового автоматника", - поінформував Цеголко.

Раніше речник президента України повідомив, що в суді під час оголошення вироку Савченко "усіх попросили покинути приміщення суду і ще раз пройти безпеку".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Донецькому міськсуді Ростовської області продовжили оголошувати вирок Савченко.

На засіданні суду, крім Цеголка, присутні сестра Надії Віра Савченко, народні депутати Ірина Луценко, Марія Іонова, Олексій Рябчин, Сергій Євтушок, українські дипломати.

У РФ Савченко звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.