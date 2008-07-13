На допомогу команді "Леманн Тімбер" вийшов американський корабель

Американський корабель "Монсон" прямує до суховантажного судна "Леманн Тімбер", яке подало сигнал лиха 12 липня, через день після того, як було звільнене з полону сомалійських піратів). "Монсон" повідомив капітанові аварійного судна, що йде на допомогу.

"Леманн Тімбер" два дні дрейфує, оскільки його головна турбіна вийшла з ладу і її не вдається полагодити. Водночас навколо сильно штормить.

Судновласник пообіцяв вислати на допомогу морякам буксир "Капітан Міхаліс", щойно одержить дозвіл на вихід з оманського порту Салала. Проте, як пояснив експерт, "Капітан Міхаліс" за своїму класом не може в шторм зробити швидкий перехід, а поготоів буксирувати на велику відстань чимале судно.

Український омбудсмен Ніна Карпачева з групою медиків і психологів мала намір вилетіти до моряків "Леманн Тімбер" у порт Салала. Вона інформувала про ситуацію Міністерство закордонних справ України, генерального консула України в Гамбурзі і голову Служби зовнішньої розвідки Миколу Маломужа. Після цього судновласник заявив, що замовив для порятунку "Леманн Тімбер" інший, потужніший буксир.