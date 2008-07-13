На допомогу команді "Леманн Тімбер" вийшов американський корабель
Буксир не може допомогти при штормі
Американський корабель "Монсон" прямує до суховантажного судна "Леманн Тімбер", яке подало сигнал лиха 12 липня, через день після того, як було звільнене з полону сомалійських піратів). "Монсон" повідомив капітанові аварійного судна, що йде на допомогу.
"Леманн Тімбер" два дні дрейфує, оскільки його головна турбіна вийшла з ладу і її не вдається полагодити. Водночас навколо сильно штормить.
Судновласник пообіцяв вислати на допомогу морякам буксир "Капітан Міхаліс", щойно одержить дозвіл на вихід з оманського порту Салала. Проте, як пояснив експерт, "Капітан Міхаліс" за своїму класом не може в шторм зробити швидкий перехід, а поготоів буксирувати на велику відстань чимале судно.
Український омбудсмен Ніна Карпачева з групою медиків і психологів мала намір вилетіти до моряків "Леманн Тімбер" у порт Салала. Вона інформувала про ситуацію Міністерство закордонних справ України, генерального консула України в Гамбурзі і голову Служби зовнішньої розвідки Миколу Маломужа. Після цього судновласник заявив, що замовив для порятунку "Леманн Тімбер" інший, потужніший буксир.