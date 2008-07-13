На допомогу команді "Леманн Тімбер" поїдуть українські медики і психологи

Днями у портове місто Салала (Оман), куди з Аденської затоки прямує звільнене від піратів судно "Леманн Тімбер", вирушить спеціальна робоча група на чолі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, планується зустріти там команду судна і надати їй екстрену медичну допомогу, вживши необхідних заходів для психологічної реабілітації моряків.

За рішенням керівництва Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та Міністерства охорони здоров`я до Оману мають відбути найближчим часом у складі робочої групи Омбудсмана висококваліфіковані досвідчені фахівці медицини катастроф, лікарі і психологи.

Вчора відбулося перше засідання зазначеної групи, яка готується до зустрічі з моряками на Африканському континенті.

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ відгукнувся на звернення Уповноваженого щодо виділення літака для чартерного рейсу.

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО постійно сприяє в організації цієї гуманітарної місії, в тому числі у наданні повітряного коридору для рейсу "Київ – Салала – Київ".

Кошти для перельоту виділять з резервного державного фонду, що було підтверджено на зустрічі Н.КАРПАЧОВОЇ з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж “Леманн Тімбер” був захоплений сомалійськими піратами в Аденській затоці 28 травня. На борту судна перебували 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також було четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ятеро громадян Бірми. Судно було звільнено 8 липня після виплати викупу.

Сьогодні вранці у судна „Леманн Тімбер” вийшов з ладу основний двигун і судно лягло в дрейф. За словами капітана судна Валентина БАРТАШОВА, протягом минулої доби, незважаючи на сильний восьмибальний шторм, судно продовжувало рухатися в напрямку Султанату Оман.