Позитивно сприймають результати Мінських домовленостей лише 15% українців - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 лютого 2016 року.

Зазначається, що порівняно з березнем 2015 року в українському суспільстві помітно змінилися оцінки поточних результатів Мінських домовленостей.

Якщо у березні 2015 року позитивно їх оцінювали 34% опитаних, то у лютому 2016 року – лише 15,4%, тоді як частка тих, хто їх оцінює негативно, зросла з 22,2% до 34,8%.

В рамках дослідження було опитано 2021 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.