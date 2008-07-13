"Газпром" і Іран дійшли взаєморозуміння

ВАТ "Газпром" і Національна іранська нафтова компанія підписали меморандум про взаєморозуміння за підсумками візиту делегації "Газпрому" на чолі з головою правління Олексієм Міллером до Ісламської Республіки Іран.

Для реалізації положень меморандуму буде створена спільна робоча група.

У рамках візиту відбулася зустріч з міністром нафти Ірану та керуючим директором Національної іранської нафтової компанії. Учасники зустрічі обговорили першочергові кроки з розвитку співпраці в нафтогазовій сфері, включаючи створення СП для реалізації проектів з розвідки й розробки газових і нафтових родовищ, будівництва об`єктів нафто- і газопереробки й транспорту в Ірані, йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися також створити спільне підприємство з нафтогазових проектів в Ірані, Росії і третіх країнах.

Обговорювалася можливість здійснення розмінних операцій. Іранська сторона також поставила питання про постачання російського газу в північні райони Ірану на довгостроковій основі.

Відбулася робоча зустріч Олексія Міллера і президента Ісламської Республіки Іран Махмуда Ахмадінеджада, під час якої сторони обмінялися думками про можливості розвитку довгострокового партнерства між "Газпромом" і Іраном.