Російський неонацист про участь у війні на Донбасі : Це чиста замануха, організована спецслужбами

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів російський націоналіст Антон Раєвський, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

Популярність Антона Раєвського не в останню чергу пов'язана з тим, що він не приховує своїх неонацистських поглядів. На його лівому плечі велике татуювання з портретом Гітлера, на грудях - орел зі свастикою. Він був членом багатьох праворадикальних організацій - "РНЕ" Баркашова, "Чорна Сотня", "НДІ" Боброва-Шульца. Раєвський каже, що тепер вважає себе не націонал-соціалістом, а православним монархістом. Але, додає він, "якщо мене назвуть фашистом, я анітрохи не ображуся".

Раєвський пояснив свій вибір йти воювати на Донбас релігійними розбіжностями (він православний, а українці - уніати) і тим, що українські націоналісти - антиімперці, а він - імперець.

​"Я переглянув свої погляди по відношенню до цієї війни на південно-сході України (все-таки, як не крути, це територія південного сходу України)", - заявив бойовик.

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За словами Раєвського, "заворуха" в Слов'янську була приманкою для російських патріотів правого спрямування, щоб залучити їх до своїх лав, заманити на південний схід України.

"Це була чиста замануха, організована спецслужбами", - додав він.

Раєвський також розповів, що команди і зброя йшла з Москви Стрєлкову.

"Можливо, частину зброї, техніки перехоплював Ходаковський в свій батальйон "Схід", але все одно частина зброї приходила. Припустимо, система ПЗРК, якою вертольоти були збиті. Я не впевнений, що вертольоти збивали автоматами з кулеметами, мені в це слабо віриться. Була там, звичайно, зброя. Зокрема, були російські військові радники", - розповів він.

Раєвський також розповів, що був приголомшений тим, що побачив у "армії ЛНР", коли повернувся на Донбас у званні командира мотострілецького взводу бойовиків.

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"Це повальне пияцтво не тільки в тилу, але і на позиціях, на передових, коли українська регулярна армія на лінії фронту в кілометрі від нас стоїть, ми їх чудово бачимо що в бінокль, що в приціли, вони нас бачать, при всьому повальне пияцтво. Можуть напитися на передовій, можуть покинути пост і піти в найближче відділення за самогонкою, обміняти на тушонку, купити самогонку. Курили травку, так званий "план". Це масові явища не тільки у рядового сержантського складу, але і в офіцерів," - зазначив бойовик.