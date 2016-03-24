З комбата ОУН, що громив російські банки в Києві, повністю зняли домашній арешт

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Коханівський.

"Слава Ісусу Христу! Апеляційний суд міста Києва змінив мені запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання", - написав він.

Нагадаємо, 26 лютого суд обрав Коханівському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 6:00 на 2 місяці.

"Рішення абсолютно несправедливе. Я не є людиною, яка буде ховатися, тікати з цієї країни. Я її захищаю і, громлячи московські банки, офіс сепаратиста Ріната Ахметова, я захищав свою країну, а не скоював якісь хуліганські дії", - заявив тоді він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого вдень в центрі Києва невідомі особи камінням побили скло у вітринах "Альфа-банку", "Сбербанку Росії" і в офісі українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Незабаром поліція встановила найактивніших учасників погромів відділень російських банків. Коханівському слідчі повідомили про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.