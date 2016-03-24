Мер Івано-Франківська: Гей не може бути патріотом, патріот - це християнин, що вірить в Бога

Як повідомляє місцеве видання "Курс", марш духовенства та містян за сімейні цінності завершився виступами священників, активістів і міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа на Вічевому майдані.

Марцінків у своєму виступі розміркував, чи можуть геї бути патріотами.

"Перед виборами мене в ефірі "1+1" запитали: чи може бути гей патріотом? Я сказав, що ні. Патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот – той, хто вірить в Бога", – зазначив мер обласного центру.

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Він заявив, що рухатися у Європу можна, не відступаючи від традиційних сімейних цінностей, навівши приклад сусідньої Польщі.

"Наші опоненти дорікають, що нібито Європа інша, але я нещодавно був у Польщі. У Польщі, яка є успішною європейською країною, яка зробила величезний прорив, діє закон про заборону абортів", – сказав Марцінків.

Міський голова подякував усім учасникам маршу та пообіцяв робити максимум, щоб у місті проводилися не тільки акції, але й реалізовувались соціальні проекти щодо запобігання абортам.

"Ми повинні стояти на своїх християнських національних цінностях", – завершив виступ Марцінків.

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