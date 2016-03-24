Помер керівник хору імені Верьовки Анатолій Авдієвський

Про це йдеться у повідомленні прес-служби колективу. Авдієвський також очолював Національну всеукраїнську музичну спілку, був академіком Академії педагогічних наук України та членом Академії мистецтв України.

У 1968 році він отримав Шевченківську премія спільно з Григорієм Верьовкою за створення концертних програм заслуженого українського народного хору імені Григорія Верьовки. У 2003 році отримав звання Героя України.

Анатолію Авдієвському було 82 роки.