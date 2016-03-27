Папа Римський у пасхальному зверненні закликав якнайшвидше закінчити війну в Україні

"Нехай же Господь супроводжує також зусилля, що мають на меті досягти остаточного завершення війни в Україні, надихаючи й підтримуючи також ініціативи гуманітарної допомоги, серед яких – звільнення в’язнів", - сказав він у своїй промові у великодню неділю, передає радіо Ватікана.

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Раніше Папа Римський заявляв, що війна є історичною екзистенціальною проблемою для України, однак потрібно робити все для її припинення. Франциск не раз висловлював надію на те, що "Мінські угоди повинні виконуватися".