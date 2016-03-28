Найекстравагантніші колекції Lviv Fashion Week

У Львові 24-27 березня 2016 року відбулися покази мод в рамках Lviv Fashion Week, де українські та зарубіжні дизайнери представили свої колекції осінь/зима 2016.

Серед новинок можна було побачити як цікаві для повсякденного гардеробу ідеї, так і досить епатажні речі, які вдягнути на себе під силу тільки сміливцям.