У ГПУ не розглядають жодної кандидатури на посаду генпрокурора

У Генеральній прокуратурі України жодної кандидатури не розглядають на посаду генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко сьогодні на брифінгу.

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"В прокуратурі нікого не розглядають на посаду Генерального прокурора, бо виключне право вносити кандидата на посаду Генерального прокурора є у президента України, кого він внесе, кого депутати підтримають, з цією людиною весь колектив генеральної прокуратури і працюватиме", - заявив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення президентом України Петром Порошенком Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Після звільнення Шокіна обов'язки генерального прокурора виконуватиме перший заступник генерального прокурора Юрій Севрук.